В Минцифры назвали главную составляющую безопасности в интернете

Деанонимизация в интернете является вопросом информационной безопасности государства, сообщила директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Екатерина Ларина.

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"В России ведется последовательная работа по деанонимизации в интернете. Это связано с тем, что вопросы информационной безопасности должны решаться в онлайне так же, как и в оффлайне", - заявила Ларина в ходе медиафорума ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) в киргизском городе Чолпон-Ата.

По ее словам, традиционные СМИ дорожат своей репутацией и понимают свою ответственность за сведения, которые публикуют. Однако в последнее время им приходится конкурировать с новыми "медиаподобными субъектами", которые не учитывают интересы общества в целом, но обладают массовой аудиторией одновременно во многих странах мира. Они же остаются анонимными.

"Мы не всегда знаем, кто стоит за конкретным аккаунтом в том или ином мессенджере, в той или иной соцсети, даже если он имеет многомиллионную аудиторию", - уточнила директор департамента.

Медиафорум государств-членов ШОС проходит на Иссык-Куле. Его целями являются укрепление сотрудничества между средствами массовой информации государств-членов ШОС, развитие партнерских связей в информационно-коммуникационной сфере, а также формирование устойчивого профессионального диалога в условиях цифровой трансформации глобального медиапространства.

В работе медиафорума принимают участие более 25 представителей официальных делегаций государств-членов ШОС.