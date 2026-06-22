Найден прообраз технологий строительства пирамид

Наиболее значимыми стали две гробницы, относящиеся к раннединастическому периоду (около 3100–2686 гг. до н. э.), времени формирования первого государства фараонов.

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По словам доктора Хишама Эль-Лейти:

«Предварительные исследования показывают заметное сходство между недавно обнаруженными гробницами и знаменитой гробницей царя Дена в Абидосе».

Он подчеркнул, что такие параллели важны для понимания ранней царской архитектуры и ритуалов захоронения.

Особое внимание археологов привлекла конструкция одной из гробниц. Ее стены утолщены у основания и постепенно сужаются кверху. Это решение, по оценке исследователей, не декоративное, а связанное с пониманием распределения нагрузки и устойчивости. Подобные принципы позже использовались при строительстве ступенчатых и классических пирамид.

Сохранившиеся фрагменты показывают следы интенсивной обработки камня, вероятно, с применением металлических инструментов. В конструкции также обнаружены деревянные опоры, которые укрепляли стены и проходили вдоль их протяженности либо устанавливались точечно.

Часть сооружения была разрушена в древности, вероятно из-за повторного использования каменных блоков.

Вторая гробница, расположенная южнее первой, повторяет общий архитектурный план, но сохранилась лучше. Это позволило точнее реконструировать первоначальную структуру сооружения и его внутреннюю организацию.

Захоронения разных эпох в одном некрополе

Помимо раннединастических памятников, археологи обнаружили захоронения додинастического периода, относящиеся к фазам Накада II и Накада III. Погребения выполнены в согнутом положении, тела частично помещены в растительные циновки. Рядом найдена керамика с характерными черными краями, что позволило уточнить датировку.

Также зафиксированы поздние захоронения, включая индивидуальные и коллективные погребения в остатках деревянных гробов. Это указывает на длительное использование территории как кладбища вплоть до более поздних эпох.

По мнению археологов, Джабаль-эль-Тайр представляет собой долговременный некрополь, где соседствуют памятники разных эпох египетской истории. Сочетание ранних архитектурных экспериментов и более поздних погребальных практик позволяет проследить формирование принципов монументального строительства задолго до появления пирамид. Эти конструктивные решения и инженерные приемы исследователи рассматривают как возможные ранние прототипы технологий, которые впоследствии использовались при возведении пирамид.