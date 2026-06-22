В Болгарии нашли ноги античной мраморной статуи

При раскопках античного города Гераклея Синтика на юго-западе Болгарии исследователи нашли фрагмент мраморной статуи, который может изображать Артемиду — древнегреческую богиню охоты. Подробности раскрыл профессор Людмил Вагалинский из Болгарской академии наук, руководящий раскопками.

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Находка представляет собой стопы на постаменте. И хотя обнаружена эта часть у стен храма Геракла, археологи считают, что скульптура изображала Артемиду — на это указывают сандалии в охотничьем стиле.

Артемида почиталась в районе Средней Струмы, где располагалась Гераклея Синтика. Другие раскопки свидетельствуют, что ее культ был широко распространен в этих местах. Это дополнительный аргумент в пользу отождествления фигуры с Артемидой.

«Весьма вероятно, что это Артемида, но мы еще не закончили исследования. Неподалеку мы нашли еще одну статую — мраморный торс с сохранившейся частью одной ноги и левой руки, вероятно, изображающий Диониса или Аполлона», — рассказал Вагалинский Болгарскому национальному радио.

Сохранившийся фрагмент позволяет предположить, что оригинальная статуя была примерно в натуральную величину. Сейчас археологи заново изучают другую находку с того же участка — мраморную голову, обнаруженную несколько лет назад. Обе части найдены поблизости друг от друга, что позволяет допустить: когда-то они составляли единое целое.

Прежде чем делать окончательные выводы, исследователи сопоставят размеры и художественные особенности фрагментов. Пока же идентификация артефакта как Артемиды остается гипотезой, а не установленным фактом.

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Гераклея Синтика в последние годы постоянно приносит новые находки. Только статуй там обнаружено с десяток, сейчас они выставлены в музее в Петриче. Последний сезон особенно продуктивен. Несколькими днями ранее археологи приступили к исследованию колодца, вскрытого внутри древнего поселения. Его глубина оказалась больше, чем предполагалось изначально, что дает основания судить о развитой системе водоснабжения.