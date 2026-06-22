Описан новый вид морского слизня

Исследователи из Тайваня описали новый вид морского слизня, длина которого не превышает трех миллиметров. Это полупрозрачное существо с черными и желтыми пятнами получило название Thecacera sesama, где sesama переводится как «кунжутная». Название связано с тем, что внешность животного напоминает семена кунжута.

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Автором открытия стал Хо-Ен Чань, представляющий Национальный тайваньский океанический университет. В 2019 году, еще будучи студентом бакалавриата, он заметил необычное крошечное создание во время любительского погружения у побережья города Цзилун на севере Тайваня. Тогда Чань не осознавал, что это существо неизвестно науке.

Значимость находки прояснилась позже. Чань опубликовал фотографии подводной жизни в интернете и обратился за советом к специалисту по морским слизням Сини Линь. Она подтвердила, что перед ними новый вид.

Изучение этого слизня заняло несколько лет из-за сложных условий на северном побережье острова. Акватория зависит от сезонных изменений погоды: летом там часто бывают тайфуны, а зимой поднимаются высокие волны.

Из-за таких условий у морских биологов есть только около четырех месяцев в году для безопасных погружений. Найти в такой обстановке существо, которое меньше рисового зерна, стало большой научной удачей.