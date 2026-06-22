Жители Арктики ели белых медведей и добывали обсидиан

На острове Жохова в Сибирской Высокой Арктике около восьми тысяч лет назад существовало одно из самых северных доисторических поселений человека. Новое исследование показало, что его жители не только выживали в экстремальном климате, охотясь на северных оленей и белых медведей, но и были включены в дальние обменные и торговые сети. Работа опубликована в журнале Antiquity.

Жоховская стоянка расположена на Новосибирских островах. Во времена ее существования уровень моря был ниже, и остров был связан с материком. Археологи нашли здесь каменные орудия, сотни изделий из бивня мамонта и следы круглогодичного проживания в период примерно 8250-7800 лет назад.

Основой рациона в теплое время года, по-видимому, были северные олени, кочевавшие по тундре. Зимой, когда другой добычи становилось меньше, жители острова охотились на белых медведей. Исследователи предполагают, что особенно часто добывали самок в берлогах, где они пережидали холодный сезон с новорожденными детенышами.

Еще одной важной частью жизни на Жохове были собаки. Именно здесь найдены древнейшие известные деревянные детали собачьих упряжек. По мнению ученых, санный транспорт позволял не только передвигаться по снегу и льду, но и поддерживать контакты с другими группами людей.

Ключевым доказательством таких связей стал обсидиан. Ученые проанализировали 14 обсидиановых орудий и выяснили, что камень для них происходил из района озера Красного — это примерно в 1500 км от Жохова. Авторы считают, что обсидиан попадал на остров через обширную сеть обмена, охватывавшую значительную часть северо-востока Сибири.

По оценке исследователей, эта сеть могла простираться на территорию до четырех млн квадратных километров и обеспечивать не только перемещение ценных материалов, но и обмен знаниями между удаленными арктическими сообществами.

Ранее в Ирландии обнаружили крупнейшее поселение викингов.