Новый Media Player для Windows прожорливее старого в 3,5 раза

Microsoft продолжает продвигать новый Media Player для Windows 11, но пользователи нашли очередной повод для недовольства. Как показали тесты, современный медиаплеер потребляет значительно больше ресурсов, чем его легендарный предшественник, а часть популярных кодеков теперь вообще доступна только за деньги.

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По данным Windows Latest, новый Media Player в режиме простоя занимает около 377 МБ оперативной памяти.

Для сравнения: классический Windows Media Player довольствуется примерно 103 МБ. Получается, что новое приложение съедает в 3,5 раза больше памяти, даже когда просто открыто и ничего не воспроизводит.

Не радует и скорость работы. Если старому плееру требовалось около двух секунд для открытия локального видеофайла, то новому — примерно три секунды. Формально разница небольшая, но в относительных цифрах запуск стал медленнее почти на 50%.

Но вопросы к Media Player связаны не только с производительностью. Microsoft фактически перевела поддержку некоторых популярных форматов на платную основу. Для воспроизведения видео в формате HEVC (H.265) пользователям необходимо отдельно приобрести приложение HEVC Video Extensions в Microsoft Store.

На этом ограничения не заканчиваются. Компания также подтвердила, что в Windows 11 версии 24H2 больше нет встроенного кодека AC-3 (Dolby Digital). Это означает, что новый Media Player не сможет воспроизводить многие аудиодорожки в фильмах и видеозаписях без установки дополнительного программного обеспечения.

Именно этот Media Player сегодня является стандартным медиаплеером Windows 11. Он пришел на смену Groove Music и постепенно вытесняет классический Windows Media Player. Старое приложение пока еще можно установить как дополнительный компонент системы, однако Microsoft явно делает ставку на новую версию.