Захоронения двух эпох обнаружены в центре Казахстана

В Абайском районе Карагандинской области Казахстана археологи обнаружили в одном кургане погребения сразу двух исторических эпох, разделенных многими столетиями. Находки были сделаны во время исследований могильника Кулайгыр-1 возле села Кулайгыр.

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Объект представляет собой круглый курган диаметром около 10 метров и высотой до 40 сантиметров. В его центральной части исследователи нашли захоронение раннего железного века, относящееся к Тасмолинской культуре.

Среди артефактов — бронзовое зеркало, деталь пояса и человеческий скелет. Погребение было совершено по обряду ингумации: умершего уложили на спину и ориентировали по линии северо-запад юго-восток.

Под каменной насыпью археологи также обнаружили более древний погребальный комплекс Нуринской культуры эпохи средней бронзы, датируемый XVIIIXVI веками до нашей эры.

Конструкция представляла собой каменную цисту, ориентированную по линии север юг. Захоронение было совершено по обряду кремации: обожженные костные останки находились в южной части погребальной камеры. Рядом специалисты нашли фрагменты керамических сосудов с характерным для Нуринской культуры геометрическим орнаментом, бронзовую бляшку и части еще одного украшенного сосуда.

Все найденные артефакты направят на лабораторное исследование, которое поможет получить новые сведения о жизни и погребальных традициях древних жителей Центрального Казахстана.