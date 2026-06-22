«Китайский Starlink» запустил спутниковую связь с обычными смартфонами

Шанхайская компания Yuanxin Satellite, которую называют «китайским Starlink», запустила экспериментальный спутник Spacesail DTC 01, который может поддерживать голосовую связь с обычным смартфоном.

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В пятницу компания отчиталась о первом в стране успешном звонке, состоявшемся по такого рода связи, передает «Синьхуа». По данным агентства, в ходе эксперимента было установлено прямое спутниковое соединение с обычным смартфоном без каких-либо аппаратных доработок. Канал связи работал стабильно и без сбоев, качество звука оказалось отличным — на уровне наземных сетей 5G.

Спутниковая система прямой связи с телефоном от Yuanxin оснащена полностью цифровой фазированной антенной решеткой L-диапазона с рекордными для Поднебесной размерами и числом элементов. Для преодоления технических ограничений космической связи инженеры компании разработали инновационную двухуровневую схему компенсации частотно-временных искажений в сочетании с адаптивной регулировкой скорости кодирования.

Запущенный 9 июня DTC 01 стал первым с поддержкой 5G и 6G в группировке, а в общей сложности уже 200-м. Развитие «Тысячи парусов» (Qianfan) разбито на три этапа:

к 2027 году — 1296 спутников; к 2030-му — свыше 10 000; в финальной конфигурации — более 15 000 аппаратов с поддержкой мультимедийных и дистанционно-зондирующих функций и интеграцией в экосистему 6G.

По словам руководителя проекта Ху Хайина, Qianfan и Starlink относятся к одному типу — низкоорбитальным спутниковым интернет-созвездиям, которые размещаются на высоте от 300 до 2000 км над Землей для обеспечения глобального покрытия.