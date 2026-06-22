Ученые бьют тревогу из-за страшного будущего Каспийского моря

Уровень воды в Каспийском море продолжает падать, и в ближайшие 5–10 лет этот процесс может ускориться, сообщает Shot.

За последние 20 лет море отступило от берегов Азербайджана на 15–20 километров, в Казахстане береговая линия сдвинулась на 35 километров. Аналогичная ситуация фиксируется в Туркменистане и Иране.

По словам ведущего сотрудника Института водных проблем РАН Петра Бухарицина, уровень моря в ближайшие годы снизится до 31 метра. Это грозит серьезными экономическими последствиями для прибрежных регионов, в том числе для туризма и рыболовства. В Дагестане владельцы гостиниц, которые раньше считались «первой линией», уже жалуются, что их заведения давно не находятся у воды.

На берегах Каспия обнаружили опустынивание и движение дюн

Ученые опасаются, что Каспий может повторить судьбу Аральского моря, которое начало высыхать в 1960-х годах из-за деятельности человека и впоследствии разделилось на две части. Одна из них полностью исчезла, вторая сильно обмелела. Тенденция, по мнению исследователей, сохранится в ближайшее десятилетие.