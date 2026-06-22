Мишустин поручил разработать стратегию развития цифровых платформ

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил подготовить в России план модернизации и дальнейшего роста сегмента цифровых платформ, сообщает официальный сайт кабмина.

Разработка данного документа должна завершиться к началу февраля 2027 года. Ответственность за проработку предложенных инициатив возложена на Минэкономразвития и Минцифры.

Главной задачей станет определение приоритетных направлений для создания цифровых платформ в секторах экономики с участием государства, а также выявление тех отраслей, где такое участие может принести наибольшую пользу.

В ходе составления стратегии сформулируют единые стандарты, которые будут охватывать типы используемых платформ, общую архитектуру таких цифровых решений и меры по обеспечению их информационной безопасности.