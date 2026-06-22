На месте затопления АПЛ К-159 в взяли образцы грунта и воды

АРХАНГЕЛЬСК, 22 июня. /ТАСС/. Экспедиция Росгидромета на научно-исследовательском судне (НИС) "Иван Петров" вернулась в Архангельск, сообщает Севгидромет. Ученые взяли пробы воды и грунта в районе острова Кильдин, где затоплена АПЛ К-159, а также провели исследования в разных точках Баренцева и Белого морей.

"Завершилась арктическая экспедиция Росгидромета на НИС "Иван Петров". Более двух недель специалисты Северного УГМС и НПО "Тайфун", ведущей организации Росгидромета в области радиационного мониторинга, провели в экспедиции по Белому и Баренцеву морям. Основными задачами экспедиции стал сбор данных о состоянии морской среды для оценки возможных последствий ее загрязнения радиоактивными продуктами АПЛ К-159, затопленной в Баренцевом море в районе острова Кильдин, а также выполнение летней гидрологической и гидрохимической съемок Белого моря", - указано в сообщении.

В ходе рейса в нескольких точках специалисты отобрали пробы воды с разных глубин, донных отложений и биоты, провели оперативный радиометрический мониторинг. Экспедиция выполнила комплексные исследования на трех вековых океанографических разрезах - рядах последовательных точек, расположенных по определенному маршруту, и семи океанографических станциях, отобрала пробы воды на радиоактивное загрязнение в горле, бассейне и Двинском заливе Белого моря, пробы грунта - в десяти точках в районе Северодвинска.

"По результатам оперативного радиометрического мониторинга проб радиационный фон находится в пределах нормы. Большинство проб воды и грунта будут проанализированы в стационарных лабораториях Северного УГМС и НПО "Тайфун", - отметил помощник капитана судна по научной части, океанолог отдела гидрометеорологии моря Северного УГМС Александр Соломатов.

В экспедиции приняли участие студенты-океанологи Российского государственного гидрометеорологического университета, Санкт-Петербургского государственного университет и Северного Арктического федерального университета.

К-159 - советская атомная подводная лодка проекта 627А "Кит". Затонула 30 августа 2003 года вблизи острова Кильдин при буксировке на утилизацию.