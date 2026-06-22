Куда прячутся насекомые во время дождя

Дождь и низкое атмосферное давление заставляют насекомых искать укрытие, так как они чувствуют изменения в окружающей среде благодаря специальным рецепторам. Капли дождя могут быть опасны для них, так как могут повредить крылья или даже привести к гибели. Как объяснил сотрудник медико-биологического факультета Северо-Кавказского федерального университета Максим Афонькин, для насекомых дождь — это как ведро воды, упавшее на голову человека.

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Где прячутся насекомые?

Крылатые насекомые: обычно укрываются в густой листве деревьев. Перед дождем можно заметить, как мухи роятся вокруг деревьев. Наземные насекомые: прячутся в углублениях в земле, под листвой, камнями и корягами. Некоторые из них способны зарываться под землю.

Когда наблюдать за насекомыми?

Пик активности насекомых приходится на лето, с июня по сентябрь. В это время температура обычно выше 10 градусов, что способствует их активности. Наиболее благоприятные условия для наблюдения — теплая и безветренная погода с температурой 20-25 градусов. Утро и вечер — лучшее время для наблюдения, так как в это время можно увидеть как дневных, так и ночных насекомых.

Разнообразие насекомых

На территории Государственного музея-заповедника "Куликово поле" можно увидеть более 1 400 видов чешуекрылых, включая редкие и краснокнижные виды, такие как Голубянка алькон, пишет РИА Новости. Это место привлекает множество насекомых благодаря богатому растительному разнообразию.

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