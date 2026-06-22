Microsoft похоронит популярную версию Word

Microsoft собралась закрыть популярную версию пакета офисных программ Office 2021. Об этом говорится на сайте корпорации.

Американский IT-гигант объявил о скором прекращении поддержки утилит для офисной работы в конце июня. «Поддержка Office 2021 прекратится 13 октября 2026 года, и никаких продлений или расширенных патчей безопасности не будет», — заявили в компании. Также в фирме подчеркнули, что все приложения Office 2021 могут работать и после даты «похорон», но их использование будет связано с рисками безопасности.

В пакет Office 2021 входят такие популярные утилиты, как текстовый редактор Word, программа для работы с таблицами Excel, инструмент для создания презентаций PowerPoint, цифровой блокнот OneNote и так далее.

В качестве альтернативы в Microsoft посоветовали оформить подписку на сервис Microsoft 365 или купить пожизненную лицензию Office 2024. Журналисты издания Mashable отметили, что владельцы компьютеров могут и дальше пользоваться Office 2021. Они рассказали, что программы Office 2013 или даже Office 2010 все еще работают, хоть и не обновляются и не имеют новых функций.

В конце мая Microsoft начала уведомлять пользователей о том, что закроет сервис SMS Organizer. Программу для организации текстовых сообщений перестали обновлять осенью 2024 года.