В России провели сеанс межспутниковой связи на двух орбитах

Федеральное государственное унитарное предприятие "Космическая связь" (ГП КС) совместно со Специальным технологическим центром из Санкт-Петербурга (ООО "СТЦ") успешно провели эксперимент по передаче информации через спутник-ретранслятор на геостационарной орбите, доказав эффективность малых космических аппаратов для отправки данных на Землю. Об этом сообщили в ГП КС.

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В ходе испытаний малый космический аппарат CSTP-2.11 на низкой околоземной орбите (до 1,5 тыс. км) осуществил сеанс связи через спутник серии "Экспресс" на геостационарной орбите (15-36 тыс. км). Эксперимент показал, что малые аппараты могут эффективно использовать крупные геостационарные спутники для своевременной доставки данных на Землю - скорость передачи составила 0,5 мегабит в секунду.

"Для организации каналов связи при задействовании спутников на разных орбитах для ретрансляции не требуется развертывания дополнительной наземной инфраструктуры по всему миру. Мы считаем, что результаты этого эксперимента - важный шаг в совместном развитии сервисов операторов группировок космических аппаратов различных классов", - отметил генеральный директор ГП КС Алексей Волин.

В компании подчеркнули, что технология межспутниковой передачи данных открывает перед операторами малых аппаратов принципиально новые перспективы.