Россияне более оптимистичны к ИИ, чем американцы: исследование ВЦИОМ

47% российских респондентов заявили, что развитие ИИ вызывает у них как тревогу, так и воодушевление, в то время как среди американцев таких оказалось на 10% меньше. Россияне также более склонны доверять ИИ задачи, связанные с анализом больших объемов данных.

Например, 61% участников опроса в России считают, что ИИ должен играть значительную роль в выявлении финансовых преступлений, в то время как среди американцев этого мнения придерживаются лишь 35%, передает РБК.

Тем не менее, жители обеих стран выступают против применения ИИ в таких областях, как управление государством (60% американцев и 59% россиян), вопросы вероисповедания (73% в обеих странах) и личные отношения. Основные опасения связаны с утратой человеком способности самостоятельно мыслить, общаться и заниматься творчеством.

Ранее Маргарита Симоньян заявила о надежде на контроль над искусственным интеллектом.