В России нашли 80-тысячелетний орнамент неандертальцев

Информацию об уникальной находке, сделанной в 2023 году в Брянской области, включил в свою лекцию известный антрополог Станислав Дробышевский.

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Напомним, в Хотылево во время раскопок ученые обнаружили кость с орнаментом. Ей порядка 80 тысяч лет.

Как сообщают «Новости Брянска», Дробышевский подчеркнул, что это первое за 200 лет систематических исследований прямое свидетельство того, что неандертальцы обладали способностями к художественному творчеству.

Ранее эту же гипотезу озвучили специалисты Института истории материальной культуры РАН:

«Неандертальцы прекрасно владели искусством раскалывания камня, но вот настоящее искусство – это атрибут более поздней верхнепалеолитической эпохи. Даже скромные проявления символического мышления и неутилитарного поведения в виде орнаментов на костях и камнях для среднего палеолита довольно редки, и каждая новая находка претендует на статус значимого открытия».

Однако расшифровать изображенный древним мастером сюжет исследователям пока не удается.