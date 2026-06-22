В России нашли 80-тысячелетний орнамент неандертальцев

В Брянской области нашли 80-тысячелетний орнамент неандертальцев
Информацию об уникальной находке, сделанной в 2023 году в Брянской области, включил в свою лекцию известный антрополог Станислав Дробышевский.
Напомним, в Хотылево во время раскопок ученые обнаружили кость с орнаментом. Ей порядка 80 тысяч лет.
Как сообщают «Новости Брянска», Дробышевский подчеркнул, что это первое за 200 лет систематических исследований прямое свидетельство того, что неандертальцы обладали способностями к художественному творчеству.
Ранее эту же гипотезу озвучили специалисты Института истории материальной культуры РАН:
«Неандертальцы прекрасно владели искусством раскалывания камня, но вот настоящее искусство – это атрибут более поздней верхнепалеолитической эпохи. Даже скромные проявления символического мышления и неутилитарного поведения в виде орнаментов на костях и камнях для среднего палеолита довольно редки, и каждая новая находка претендует на статус значимого открытия».
Однако расшифровать изображенный древним мастером сюжет исследователям пока не удается.