Пользователям Windows 11 посоветовали отключить режим гибернации

Функция гибернации в Windows 11 может заметно увеличивать объем записываемых данных на SSD-накопители, что потенциально ускоряет их износ. Об этом сообщает портал XDA-Developers.

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После анализа системных журналов и диагностических данных компьютера автор исследования обнаружил, что при переходе в режим гибернации Windows сохраняет содержимое оперативной памяти на накопитель в системный файл hiberfil.sys, а затем восстанавливает данные при следующем запуске.

В отличие от режима сна, при котором информация продолжает храниться в оперативной памяти, гибернация предполагает полный перенос данных на SSD. Соответственно, каждый цикл сопровождается дополнительной записью значительных объемов информации.

По оценке эксперта, на системах с 32 ГБ оперативной памяти операционная система может резервировать сопоставимый объем пространства на накопителе и перезаписывать его при каждом использовании гибернации. В его собственном сценарии это привело к дополнительной нагрузке в размере около 23,4 ТБ записанных данных в год.

Хотя современные SSD рассчитаны на существенно большие объемы записи, эксперт отмечает, что постоянная дополнительная нагрузка все же влияет на общий ресурс накопителя и может сократить срок его службы в долгосрочной перспективе.

В ходе исследования также была выдвинута версия, объясняющая возможное замедление запуска системы после многократного использования гибернации. Так, регулярная запись крупных объемов данных способна переполнять быстрый SLC-кэш накопителя, из-за чего информация начинает записываться напрямую в более медленную TLC-память, тем самым увеличивая нагрузку на контроллер.

В качестве одного из способов снижения нагрузки на SSD эксперт рекомендует отключить гибернацию через системную утилиту Windows.

Ранее сообщалось, что SSD-накопитель 16-летней давности оказался долговечнее современных моделей.