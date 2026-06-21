Microsoft признала массовую ошибку в июньском обновлении Windows

Microsoft признала наличие новой ошибки, обнаруженной после установки июньского накопительного обновления KB5094126 для актуальных версий Windows. Сбой приводит к некорректному отображению информации в интерфейсе операционной системы, сообщает Neowin.

После установки обновления пользователи пожаловались, что в окне подтверждения удаления файлов вместо привычных названий документов отображаются их внутренние системные идентификаторы. Например, файл с названием "abc.png" может отображаться под техническим обозначением "$Rxxxxx.png", используемым файловой системой Windows.

В компании подчеркнули, что проблема носит исключительно визуальный характер. В самой "Корзине" файлы продолжают отображаться под своими реальными именами, а при восстановлении возвращаются без изменений и потери данных. Ошибка не влияет на работу операционной системы.

По данным Microsoft, сбой распространяется на широкий спектр поддерживаемых клиентских и серверных версий Windows 10, 11, Windows Server 2012 и других, что делает его одним из наиболее массовых визуальных дефектов последних обновлений платформы.

Разработчик уже занимается выпуском исправления, которое планируется включить в один из следующих пакетов накопительных обновлений. Для корпоративных заказчиков, которым требуется оперативное устранение проблемы, предусмотрен временный обходной механизм, доступный через службу корпоративной поддержки Microsoft.