Опубликованы результаты поиска внеземных технологий у межзвездной кометы Atlas

Организация SETI, находящаяся в авангарде поиска внеземной жизни, вынесла окончательный вердикт: межзвёздная комета 3I/Atlas имеет полностью естественное происхождение и не демонстрирует никаких признаков инопланетных технологий

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В среду специалисты института Search for Extraterrestrial Intelligence сообщили, что результаты масштабного радионаблюдения, проведённого с помощью радиотелескопа в Северной Калифорнии, не выявили никаких следов искусственных сигналов от нового межзвёздного гостя Солнечной системы.

Объект, получивший обозначение 3I/Atlas, был обнаружен прошлым летом во время движения через нашу область Галактики. Ученые быстро установили, что речь идёт о комете, прибывшей из другой звёздной системы. Тем не менее некоторые ученые без каких-либо доказательств выдвигали предположения о её возможной связи с разумной внеземной цивилизацией.

3I/Atlas стал третьим известным объектом межзвездного происхождения, вошедшим в пределы Солнечной системы. Все подобные объекты, обнаруженные к настоящему времени, признаны природными образованиями.

В октябре прошлого года несколько космических аппаратов NASA наблюдали за небесным телом во время его пролёта мимо Марса. Комета приблизилась к Красной планете на расстояние около 30 млн километров. Минимальная дистанция до Земли была зафиксирована в декабре и составила около 269 млн километров.

По данным SETI, вскоре после открытия объекта в июле специалисты провели более семи часов наблюдений, анализируя широкий диапазон радиочастот. В общей сложности было зарегистрировано почти 74 млн узкополосных радиосигналов.

После исключения помех земного происхождения и сигналов, совпадающих с траекторией движения объекта, для дальнейшего анализа осталось немногим более 200 сигналов. Однако все они, как установили исследователи, были связаны с технологиями на поверхности Земли или с искусственными спутниками, находящимися на околоземной орбите.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале The Astronomical Journal.