Трехлетний эксперимент с карьерными роботами запустили в России

В России вводят экспериментальный правовой режим для эксплуатации высокоавтоматизированных самоходных машин на открытых горных работах. Он будет действовать три года.

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Пилот запустят на двух площадках: месторождении Озерное в Бурятии и месторождении Песчанка на Чукотке. Там планируют проверить работу беспилотной карьерной техники в условиях реального промышленного цикла, но не на дорогах общего пользования.

В рамках эксперимента будут использоваться технологии искусственного интеллекта, компьютерного зрения, обработки больших данных, робототехники, сенсорики и интернета вещей. Машины смогут двигаться по технологическим дорогам с ограниченным доступом.

Переход к работе без человека в кабине будет поэтапным. Сначала управление допускается только при наличии машиниста-испытателя. Следующий этап возможен после того, как техника отработает в автоматизированном режиме не менее 48 часов без аварий и без выявленных технологических препятствий.

Цель эксперимента — проверить, как беспилотные машины могут применяться в горной отрасли, и подготовить регулирование для новых видов промышленной деятельности.