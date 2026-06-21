Бизнес начал экономить на деталях для смартфонов

Производители смартфонов начали жертвовать функциональностью устройств, чтобы не допустить дальнейшего роста цен. Об этом рассказали «Известиям» участники рынка.

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Вендоры всё чаще используют в бюджетных моделях более дешёвые IPS-дисплеи вместо OLED, менее мощные процессоры и сокращают объём оперативной памяти.

По словам ведущего аналитика Эльдара Муртазина, в отдельных случаях новая версия устройства стоит на 65% дороже предшественника, но при этом имеет более слабые характеристики.

Тенденция вызвана глобальным дефицитом микросхем памяти: производственные мощности переориентированы на нужды ИИ-сервисов.

На этом фоне продажи смартфонов в России с начала года сократились на 15–20% в натуральном выражении. Средняя стоимость устройств выросла примерно на 15%, а по отдельным моделям — до 45%. Покупатели всё чаще откладывают обновление техники.