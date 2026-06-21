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Бизнес начал экономить на деталях для смартфонов

Московский Комсомолец

Производители смартфонов начали жертвовать функциональностью устройств, чтобы не допустить дальнейшего роста цен. Об этом рассказали «Известиям» участники рынка.

Бизнес начал экономить на деталях для смартфонов
© Московский Комсомолец

Вендоры всё чаще используют в бюджетных моделях более дешёвые IPS-дисплеи вместо OLED, менее мощные процессоры и сокращают объём оперативной памяти.

По словам ведущего аналитика Эльдара Муртазина, в отдельных случаях новая версия устройства стоит на 65% дороже предшественника, но при этом имеет более слабые характеристики.

Тенденция вызвана глобальным дефицитом микросхем памяти: производственные мощности переориентированы на нужды ИИ-сервисов. 

На этом фоне продажи смартфонов в России с начала года сократились на 15–20% в натуральном выражении. Средняя стоимость устройств выросла примерно на 15%, а по отдельным моделям — до 45%. Покупатели всё чаще откладывают обновление техники.