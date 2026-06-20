ИИ помог астрофизикам разгадать аномалию в центре Млечного Пути

Астрофизики из Венского университета и Национальной лаборатории имени Лоуренса Беркли в США с помощью алгоритмов машинного обучения заново проанализировали давнюю аномалию в центре Млечного Пути. Речь идёт о слабом сферическом гамма-излучении, которое тянется на тысячи световых лет вокруг ядра нашей звёздной системы — этот феномен остаётся необъяснённым уже больше 10 лет.

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Ранее большинство специалистов склонялись к версии, что свечение порождают миллисекундные пульсары, то есть быстро вращающиеся нейтронные звёзды. Однако прежние расчёты не учитывали энергетический спектр каждого зарегистрированного фотона, что могло искажать картину.

В новой работе исследователи создали модель, обученную на данных более чем 1 млн симулированных наблюдений. Это позволило одновременно обработать и пространственное распределение, и спектральные характеристики. Результат оказался неожиданным: реальные источники излучения, по-видимому, гораздо слабее, чем полагали до сих пор.

Более того, их сигнал практически невозможно отличить от того, что дала бы аннигиляция частиц тёмной материи. Если же исходить из пульсарной гипотезы, то в центре Галактики должно находиться как минимум 35 000 таких объектов — тогда как раньше речь шла лишь о нескольких сотнях или тысячах.

Сама работа не доказывает существование тёмной материи, однако она заметно ослабляет главный контраргумент, который раньше приводили против этой версии. Теперь учёные признают, что гипотеза о тёмном веществе остаётся вполне жизнеспособной, а загадка галактического центра пока не снята с повестки.