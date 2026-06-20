Столкновение с Луной способно переписать историю нашей Солнечной системы

Крошечные кристаллические зёрна, попавшие внутрь лунного метеорита, найденного в Мали, могут быть ключом, который откроет эру в истории Солнечной системы. Учёные под руководством планетолога Кэролин Кроу обнаружили, что эти частицы образовались в результате колоссального столкновения астероида с Луной 3,5 миллиарда лет назад. Это открытие показывает, что внутренняя часть Солнечной системы переживала мощные удары, что может быть связано с зарождением клеточной жизни на нашей планете.

Столкновение с Луной 3,5 миллиарда лет назад указывает на скрытую эру Солнечной системы, и эти крошечные кристаллические зёрна, которые едва можно разглядеть без помощи микроскопа. По словам группы учёных, возглавляемой планетологом Кэролин Кроу, они образовались в результате столкновения астероида, причём точное место, где произошёл этот удар, неизвестно. Однако зёрна могли образоваться только при сильном нагреве, что позволяет предположить, что удар был монументальным.

Свидетельства, полученные по крайней мере от двух других тел Солнечной системы Земли и астероида Веста, сохраняют следы сильных столкновений, относящихся примерно к тому же периоду времени. Исследователи отмечают, что эта новая эпоха воздействия является недвусмысленным свидетельством длительной бомбардировки внутренней части Солнечной системы после эпохи формирования бассейна.

Поясним: много веков назад, когда Солнечная система была молодой, в ней царила турбулентность, она пережила несколько эпох бомбардировок, в ходе которых камни размером с астероид разлетались в разные стороны, нанося удары по недавно сформировавшимся планетам, и одной из особенно интенсивных фаз является поздняя тяжёлая бомбардировка, которая, по некоторым данным, произошла примерно 4,1-3,8 миллиарда лет назад вызванная изменениями в архитектуре планет-гигантов, но большая часть истории столкновения Земли была утрачена из-за эрозии и тектонической активности, и из-за недостатка данных эту идею было трудно исследовать.

Одним из возможных мест для поиска подсказок стала Луна, которая не проявляет тектонической активности и не подвержена значительной эрозии, но здесь кратеры перекрывают и стирают друг друга, поэтому разобраться в их истории сложно. Поскольку поверхность Луны не подверглась существенной переработке, следы древних событий могут находиться достаточно близко к поверхности, чтобы их можно было выдолбить и сбросить на Землю в виде метеоритов во время последующих столкновений. Одним из таких метеоритов стал Северо-Западный Африканский (NWA) 12593, обнаруженный в Мали. В результате удара часть поверхности Луны превратилась в разновидность горной породы (брекчия), состоящую из множества кусков породы, склеенных между собой более мелкими зёрнами, которые особенно часто встречаются в местах столкновений, где огромное давление разрушает горные породы и соединяет их фрагменты в новые конфигурации.

Кроу объясняет, что брекчии похожи на то, что вы увидели бы, если бы откололи кусок бетона, где видны все маленькие камешки, скреплённые цементом, и метеорит сплавляется воедино в процессе столкновения, получая все эти куски различных пород, на которые обрушился удар, всё перемешивается, а затем сплавляется вместе, как бетонный тротуар.

Затем команда определила возраст зёрен, измерив содержание в них свинца, поскольку, когда бадделеит образовался, в его состав вошло незначительное количество урана, который со временем распадается на свинец с известной скоростью, и анализ показал, что зёрна сформировались около 3,486 миллиарда лет назад, что примерно соответствует временным рамкам столкновений, зафиксированным в крошечных расплавленных каплях обломков в австралийской пустыне Пилбара (3,48 миллиарда лет назад) и аналогичном образовании в Южной Африке (3,47 миллиарда лет назад).