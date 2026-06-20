Следы внеземных технологий могли оказаться скрыты в лунной пыли

Поиск техносигнатур, явных признаков развитых цивилизаций за пределами Земли, принимает различные формы. Теперь британский астрофизик Брайан К. Лэки утверждает, что у человечества гораздо больше шансов найти не активные радиопередатчики, а руины «мёртвых» цивилизаций, и лучшее место для этого Луна. Он предлагает искать в лунной пыли крошечные «технозёрна» — остатки разрушенных инопланетных мегаструктур, которые могли быть занесены в Солнечную систему межзвёздным материалом и сохраниться на неактивной поверхности Луны в течение миллиардов лет.

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Британский астрофизик Брайан К. Лэки утверждает, что, поскольку шансы на то, что мы пересечёмся во времени с любой такой цивилизацией, ничтожно малы, гораздо больше шансов найти руины «мёртвой» цивилизации. По его словам, лучшим местом для этого может быть наша собственная солнечная система.

Фундаментальная часть этого аргумента основана на истории самой Земли. Дело в том, что до сих пор SETI (программа по поиску внеземных цивилизаций и возможному вступлению с ними в контакт) фокусировалась на получении «пассивных» сигналов из-за пределов Солнечной системы, как правило, в форме радиоволн. Однако даже на Земле наше собственное «окно» для отправки радиосигналов в космос продлилось всего около 100 лет.

«Мы активно отказываемся от большинства широковещательных радиосигналов, стремясь улучшить нашу коммуникационную инфраструктуру, то есть даже наша собственная цивилизация не утруждает себя поддержанием того минимального уровня намеренных трансляций, который мы производили 50 лет назад», — поясняет астрофизик.

Вместо этого, как утверждается, лучше найти «пассивные» техносигнатуры, такие как реликвии, которые буквально не требуют ухода и могут прослужить миллиарды лет и повысило бы вероятность того, что человечество найдёт те типы цивилизаций, которые могли бы, по крайней мере в определённый момент времени, поддерживать это.

Лэки делит такие пассивные техносигнатуры на три категории — рассеивающие, скрывающие и мерцающие. Считается, что объект был бы виден из-за его неестественного затемнения, которое выглядело бы похожим на транзитную экзопланету, но явно отличалось бы от неё.

Став достаточно маленькими, эти технозёрнышки могут вырваться за пределы солнечной системы с помощью солнечного ветра, который преодолевает гравитацию звезды, удерживающую их на месте, и после этого эти пылинки могут свободно перемещаться по галактике, избегая длительного пребывания на своей звезде. Именно здесь возникает другая интересная идея Лэки: наша солнечная система, вращаясь вокруг Млечного Пути, регулярно проходит сквозь межзвёздный материал, часть которого может состоять из измельчённых техносигналов, и даже если этот материал попал в нашу галактику миллиарды лет назад, неактивные миры, такие как Луна, могли сохранить его с тех давних времён вплоть до наших дней.