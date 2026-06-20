Астрономы обнаружили необычную звездную систему

Исследовательская группа обнаружила первый в истории наблюдений случай двойной сверхновой. Об этом сообщает портал Phys.org.

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В данных 16-летних наблюдений гамма-телескопа NASA Fermi был найден второй остаток сверхновой, скрытый за яркой Туманностью Медуза в созвездии Близнецов. Оба объекта, вероятно, возникли при последовательных взрывах двух звёзд, прежде вращавшихся вокруг общего центра масс.

«Собранные нами свидетельства складываются в убедительную картину двойного события сверхновой», — заявил научный сотрудник Милтиадис Михайлидис.

Ранее известный объект G189.6+3.3 был открыт ещё в 1994 году, но оставался малоизученным, поскольку его затмевал более яркий сосед. Анализ данных инструмента LAT телескопа Fermi позволил зафиксировать гамма-излучение, характерное для ускоренных протонов. Оба остатка расположены на расстоянии около шести тысяч световых лет, их центры разделены примерно 40 световыми годами.