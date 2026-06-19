Российский школьник создал биоразлагаемую упаковку с индикатором свежести

В пресс-службе Департамента образования и науки Москвы сообщили, что ученик 10-го класса школы № 2010 Эльхан Шабанов разработал прототип экологичной упаковочной пленки, которая может показывать состояние продуктов по изменению цвета. Разработка создана из пищевых компонентов и направлена на снижение использования обычного пластика, пишет ТАСС.

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Основой материала стали желатин, глицерин и антоцианы из краснокочанной капусты. Натуральный пигмент реагирует на изменение кислотности среды: при порче мяса или рыбы пленка меняет цвет с фиолетового на синий и затем зеленый, а при повышенной кислотности становится розовой, отметили в пресс-службе.

По данным разработчика, материал разлагается в почве примерно за 14 дней, тогда как обычный пластик может сохраняться до 200 лет. Пленка нетоксична и съедобна, так как состоит из пищевых веществ. В дальнейшем автор планирует заменить желатин на натуральный воск для повышения влагостойкости и проверить технологию на реальных продуктах.