В Израиле нашли нетронутую пещеру, где жили люди 300 тыс. лет назад

Команда археологов из Управления древностей Израиля и Университета Хайфы обнаружила и начала раскопки уникальной пещеры. Ее возраст оценивается примерно в 300 000 лет. Объект сохранился в отличном состоянии со времен существования ашело-ябрудийской культурной традиции, послужив для ученых своеобразной запечатанной капсулой времени, пишет La brujula verde.

© Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority

Главной особенностью находки стала ее феноменальная сохранность. Пещера оставалась изолированной от внешнего мира сотни тысяч лет, благодаря чему исследователи получили «чистый» стратиграфический срез без поздних загрязнений.

Очаги и кости: как жили люди до неандертальцев

Первые же полевые работы принесли массу ценных находок. Археологи извлекли на поверхность набор кремневых орудий труда и фрагменты костей животных — древних лошадей, ланей и газелей. Но самым важным открытием стали явные следы контролируемого использования огня.

Находки доказывают, что в этом регионе задолго до появления неандертальцев и анатомически современных людей существовало социально активное сообщество со сложной структурой. Анализ фауны и расположения древних кострищ позволит ученым воссоздать стратегии охоты, пути миграции и формы социального взаимодействия людей, населявших холмы к югу от Хайфы.

Эволюционный мост каменного века

Обнаруженный памятник относится к ашело-ябрудийскому культурному комплексу. Эта традиция развивалась в Леванте на исходе нижнего палеолита. Она занимает важнейшее переходное положение между двумя крупными эпохами обработки камня, знаменуя собой быструю смену технологических циклов.

Ашело-ябрудийских стоянок во всем мире известно не более десяти. Большинство из них (например, пещера Табун на горе Кармель) были раскопаны еще в первой половине XX века. Определить точные хронологические рамки этой культуры долгое время не удавалось, так как базовые раскопки памятников велись в 1930-х и 1950-х годах — задолго до появления радиометрического датирования. Современные тесты в пещерах Кесем и Табун показывают, что рамки комплекса укладываются в период от 350 000 до 200 000 лет назад. Переход к среднему палеолиту произошел примерно 215 000 лет назад и занял всего около 30 000 лет.

Долгое время считалось, что творцами каменного века в этот период были исключительно люди прямоходящие (Homo erectus). Однако антропологические находки в ашело-ябрудийских пещерах (особенно зубы из пещеры Кесем) показали, что местное население анатомически отличалось как от эректусов, так и от более поздних неандертальцев. Ученые предполагают, что здесь жила особая, ныне вымершая линия архаичных людей, которая анатомически и ментально опережала свое время.

Новая пещера у деревни Фурейдис уникальна тем, что к ее изучению с самого первого дня можно применить весь спектр современных научных методов. В перспективе ученые планируют открыть памятник для публики и превратить его в образовательный центр.