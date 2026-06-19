Китай представил первый в мире робот-унитаз

Многим людям приходится вставать посреди ночи, чтобы сходить в туалет, но теперь это может остаться в прошлом. Китайский технологический бренд Yueban представил первый в мире самодвижущийся туалет, который приезжает к человеку по команде, сообщает China Daily.

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Робот-унитаз по имени «Сяобань» (в переводе «маленький помощник») уже доступен в Китае по цене 28 999 юаней (около 313 000 рублей). По нажатию кнопки или голосовой команде устройство подъезжает к хозяину, избавляя его от необходимости вставать с места.

Разработчики утверждают, что робот способен самостоятельно смывать воду и очищаться. Управление осуществляется с помощью пульта с крупными кнопками или голосовых команд. Система распознавания речи работает в автономном режиме, поэтому проблемы с Wi-Fi не помешают вызвать туалет.

Получив команду, «Сяобань» использует «систему обхода препятствий AI 3D» и направляется прямо к пользователю. Робот оснащен комбинацией лидара и ультразвуковых датчиков, позволяющих ему составлять карту помещения и объезжать препятствия. Компания Yueban подчеркивает, что устройство не использует камеры, что гарантирует сохранение конфиденциальности пользователей.

После завершения процедуры предусмотрена полная и автоматическая гигиеническая обработка: ополаскивание теплой водой из биде, сушка струей воздуха и облучение ультрафиолетом для дезинфекции. В унитазе также установлена система нейтрализации запахов с пенным барьером и активированным углем.

По окончании использования пользователь отдает команду, и робот отправляется на док-станцию. Она подключается напрямую к водопроводу, а отходы проходят через малошумный измельчитель, предотвращающий засоры. Если «Сяобань» не может найти док-станцию, он способен опорожниться в обычный унитаз. После опорожнения устройство самостоятельно очищается струями воды под давлением и ультрафиолетовым излучением.

Компания Yueban позиционирует разработку как помощь пожилым людям и маломобильным гражданам, которым в противном случае потребовался бы помощник для посещения туалета. Представитель бренда заявил, что компания надеется сделать общество более инклюзивным с помощью интеллектуальных технологий. Однако пользователи соцсетей уже нашли неожиданное применение новинке, предположив, что она может стать популярной и среди тех, кто просто не хочет лишний раз вставать.

Робот-туалет был представлен на Шанхайской международной выставке средств ухода за пожилыми людьми, вспомогательных устройств и реабилитационной медицины. Несмотря на шутки в интернете, разработчики подчеркивают, что главная цель «Сяобаня» — облегчить жизнь тем, кто в этом действительно нуждается.