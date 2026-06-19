Samsung Galaxy Z Fold8 окажется дороже своих предшественников из-за дефицита памяти

Новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8 могут поступить в продажу по более высоким ценам по сравнению с предыдущим поколением. Об этом сообщает GSMArena со ссылкой на данные из европейских и азиатских каналов продаж.

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По информации источников, повышение цен затронет модели Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra и Galaxy Z Flip8, официальная презентация которых ожидается в следующем месяце.

Среди причин возможного подорожания называются как внутренние, так и внешние факторы. В частности, речь идет о продолжающемся росте стоимости чипов оперативной памяти и других компонентов, а также об увеличении производственных расходов на выпуск новых складных устройств. При этом окончательный размер удорожания пока не определен.

Согласно последним утечкам, новый складной смартфон Samsung с широким экраном выйдет под названием Galaxy Z Fold8, а модель Galaxy Z Fold8 Ultra станет преемником нынешнего Galaxy Z Fold7.