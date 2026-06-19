Сбой произошел в работе сервиса «Авито»

Пользователи сервиса «Авито» стали массово жаловаться на проблемы в работе платформы. За прошедшие сутки количество сообщений об этом превысило 5,1 тысячи, а за последний час было зафиксировано 3,5 тысячи жалоб. Об этом стало известно в пятницу, 19 июня, из данных портала DownDetector.

Согласно этой информации, 42 процента респондентов жалуются на сбой в работе сайта, еще 37 процентов — на проблемы в функционировании мобильного приложения, а восемь процентов участников опроса — на отсутствие доступа к личному кабинету.

Больше всего жалоб наблюдается в Санкт-Петербурге, Москве, а также Московской, Ленинградской и Самарской областях, передает портал.

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