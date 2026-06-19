Под Римом черные копатели открыли роскошную 2000-летнюю виллу

Совместная операция полиции и Министерства культуры Италии превратила криминальный инцидент в масштабное научное открытие. В местечке Кастель-ди-Гвидо, расположенном на западной окраине Рима, археологи обнаружили неизвестную ранее монументальную виллу эпохи Римской империи с мозаичными полами, расписными стенами и уникальной мраморной статуей.

© Ministero della Cultura

Расследование началось с сообщения о незаконных раскопках на землях Лацио. Черные копатели успели нанести объекту серьезный ущерб тяжелой техникой, оставив глубокие траншеи и отвалы грунта.

По словам министра культуры Италии Алессандро Джули, оперативное вмешательство позволило не только остановить разграбление, но и спасти от разрушения ценнейший памятник.

Роскошь в деталях: геометрия и цвет

Ученые частично исследовали парадный атриум с имплювием — бассейном для сбора дождевой воды в центре. Вокруг последнего сохранились высокохудожественные мозаики с геометрическими и растительными мотивами, выполненные из полихромного мрамора.

По периметру атриума располагались четыре комнаты. В трех из них уцелели оригинальные полы: полы с узорами из черно-белых геометрических орнаментов, характерные для домов высшей римской аристократии. На стенах археологи зафиксировали следы фресок: нижний красный пояс и фрагменты упавших панелей желтого и синего цветов с человеческими фигурами.

Загадочный бог в имплювии

Главной находкой в самом бассейне стала белая мраморная статуя высотой около 80 сантиметров. Скульптура изображает бородатого мужчину в короткой тунике, несущего на плече корзину с фруктами и птицами, а в руке — домашнее животное (поросенка или теленка).

По предварительной версии, это Сильван — древнеримский бог лесов, полей и покровитель земледелия. Фигура идеально вписывается в контекст усадьбы: рядом с жилыми покоями обнаружен резервуар, указывающий на то, что вилла совмещала функции роскошной резиденции и крупного фермерского хозяйства.

Императорский след

Территория Кастель-ди-Гвидо в древности относилась к селению Лориум, располагавшего вдоль Виа Аврелия. Исторические источники говорят, что там же были загородные владения императоров Антонина Пия (который здесь вырос и скончался в 161 году н. э.), Адриана и Марка Аврелия. Наличие императорского двора превращало этот западный пригород Рима в элитный район.

Предварительно вилла датируется первой половиной I века нашей эры, а покинута она была в III веке.