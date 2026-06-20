Производители начали отменять выпуск смартфонов

Компания Nothing не выпустит смартфон CMF Phone 3 Pro в 2026 году. Об этом, как пишет GSMArena, сообщил сооснователь компании Акис Евангелидис, объяснив решение ростом цен на чипы памяти.

Ранее ожидалось, что CMF Phone 3 Pro появится в третьем квартале года, предположительно в августе или сентябре. Однако теперь запуск устройства отменен.

По словам Евангелидиса, компания не может создать смартфон, который стал бы заметным шагом вперед по сравнению с предыдущей моделью и при этом сохранил бы цену, соответствующую позиционированию бренда CMF. Наиболее серьезно рост стоимости памяти затронул именно бюджетный сегмент, к которому относится линейка CMF.

Несмотря на отказ от выпуска нового смартфона, Nothing планирует представить в этом году несколько новых продуктов под брендом CMF, включая устройства из совершенно новых категорий. Кроме того, компания намекнула на скорый анонс нового смартфона из флагманской линейки – Nothing.

Ранее выяснилось, что Samsung Galaxy Z Fold8 будет стоить дороже своих предшественников из-за дефицита чипов памяти.