Инсайдеры поделились официальными рендерами недорого Samsung Galaxy A27 5G

В Интернете появились новые изображения будущего смартфона Galaxy A27 5G. Судя по утечке DigitalCitizen, телефон будет выпускаться в трёх цветах: розовом, тёмно-синем и чёрном. Дизайн выполнен в привычном для их бюджетной линейки стиле.

© Ferra.ru

Одно из изображений подтверждает, что ёмкость аккумулятора составит 5000 мА·ч — столько же, сколько у A26.

© DigitalCitizen

© DigitalCitizen

© DigitalCitizen

© DigitalCitizen

© DigitalCitizen

Также на рендерах заметна функция Circle to Search. На отдельном снимке показан чип с подписями CPU, GPU и NPU. Последняя аббревиатура означает нейронный процессор.

Похоже, даже недорогой Galaxy A27 5G получит часть ИИ-функций.