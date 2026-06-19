Орангутаны удивили ученых

Обезьяны целенаправленно ищут растения с противомикробными, противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами. К таким выводам пришли авторы исследования в Scientific Reports, проанализировав 20 лет наблюдений за орангутанами на Борнео.

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Ученые предположили, что орангутаны употребляют растительные средства в определенных сочетаниях и последовательностях — что согласуется с феноменом «самолечения», описанным у других видов животных. Что толкает их к этим действиям — пока неясно; по мнению исследователей, они могут объясняться как врожденными инстинктами, так и поведенческими традициями, передаваемыми из поколения в поколение.

«На данном этапе мы не можем утверждать, что орангутаны осознанно “ставят себе диагноз” в том смысле, в котором это делают люди. Тем не менее наши данные указывают на то, что они избирательно употребляют определенные растения с лечебными свойствами, и это выходит далеко за рамки простого удовлетворения пищевых потребностей», — пояснила биолог Джорджия Аллен, для которой эта работа стала магистерской в Эксетерском университете.

Главным аргументом в пользу гипотезы стало, что некоторые виды растений встречаются в рационе орангутанов совместно гораздо чаще, чем это можно было бы объяснить случайным совпадением. О некоторых из этих растений достоверно известно, что они содержат соединения с противомикробным, противовоспалительным или ранозаживляющим действием.

«Важно подчеркнуть, что многие из этих растений в целом не составляют основу питания орангутанов — это говорит о том, что они поедаются не как повседневная пища, а ради какой-то конкретной пользы», — подчеркнула исследовательница.

Ранее способность к «самолечению» была документально подтверждена у шимпанзе, которые, например, поедают растения, снижающие паразитарную нагрузку на кишечник. Схожие формы поведения наблюдались также у бонобо, гиббонов и горилл. В новом исследовании использовались многолетние данные наблюдений за орангутанами, обитающими в торфяно-болотном лесу Центрального Калимантана.

Часть растений, которые поедают орангутаны, местные коренные народы также применяют в лечебных целях. Это дополнительно подчеркивает важность сохранения традиционных знаний аборигенных общин — как для охраны биоразнообразия, так и для развития глобальных медицинских исследований.

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