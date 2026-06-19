Мошенники все чаще используют взломанные профили россиян в мессенджерах и соцсетях для вымогательства денег у их близких и знакомых под предлогом срочной помощи. Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в разговоре с Рамблером рассказал, какие схемы применяют хакеры для обхода систем безопасности, как защитить свой аккаунт от перехвата и как правильно реагировать на внезапные просьбы о финансовых займах от знакомых в сети.

По словам эксперта, эпоха простых взломов уступила место методам социальной инженерии, когда пользователи сами отдают ключи от своих профилей, а также автоматизированным базам, проверяющим старые утечки данных на сторонних сайтах.

Чаще всего аккаунты угоняют с помощью социальной инженерии. Одна из самых распространенных схем — "проголосуй за моего ребенка на конкурсе". Пользователь переходит по ссылке, где для голосования требуется авторизация через соцсеть или мессенджер. В открывшемся окне человек вводит логин, пароль и СМС-код, фактически отправляя эти данные мошенникам, которые в ту же секунду получают доступ. Вторая частая причина — привычка использовать один пароль на разных сайтах. Хакеры взламывают малоизвестные ресурсы со слабой защитой, где данные хранятся в открытом виде. Затем специальная бот-система автоматически проверяет эти пары логинов и паролей на популярных площадках, фиксируя успешные входы. Владимир Зыков Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ)

Специалист подчеркнул, что стандартная СМС-аутентификация уже не гарантирует стопроцентную безопасность, так как мошенники научились обходить ее с помощью перевыпуска SIM-карт, из-за чего для надежной защиты необходимо внедрять дополнительные барьеры.

«Я настоятельно рекомендую всем установить облачный PIN-код, так как он спасает от перехвата аккаунта при выпуске дубликата SIM-карты. Если в банках эту уязвимость пресекли, установив суточную защиту на получение СМС после замены симки, то мессенджеры такой функции не имеют. При краже СМС-кода злоумышленники легко уводят профиль. У нас был случай, когда у члена нашей ассоциации через дубликат SIM-карты угнали канал-миллионник, оперативно выкинув оттуда всех администраторов. Потребовалась неделя очень сложных переговоров с оператором связи и соцсетью, чтобы вернуть доступ. Облачный пароль в качестве второго фактора полностью защищает от такого сценария».

Если компрометация аккаунта уже произошла или подозрительное сообщение пришло кому-то из ваших контактов, эксперт рекомендует незамедлительно принять защитные меры: верифицировать личность собеседника контрольным вопросом, отправить жалобу на мошенников и принудительно завершить все посторонние сессии через настройки.

«Всем друзьям, которые получают сообщения с просьбой перевести срочно денег или дать взаймы, для начала надо задать какой-нибудь контрольный вопрос. Я обычно в таких случаях спрашивал: "Откуда мы с тобой знакомы?". Как только ты понимаешь, что это взломанный аккаунт, надо нажимать кнопочку "пожаловаться", и тогда он может быть заблокирован. Владелец аккаунта потом легко его восстановит с помощью своего номера телефона и почты, к которой есть доступ, — сейчас хакеры уже не могут быстро поменять эти данные. Зная, что профиль взломан, владельцу нужно сразу зайти в настройки, посмотреть активные сеансы и завершить все сессии, кроме текущей. Это касается любого девайса, мессенджера или соцсети, где есть пункт "устройства". Тогда этих нехороших людей просто повыкидывает».

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