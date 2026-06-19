Любите ИИ-помощников прямо в браузере? Тогда есть неприятные новости. Исследователи из Rebora Security Research обнаружили критические уязвимости сразу в двух популярных расширениях для Chrome — SiderAI и MaxAI. В сумме эти инструменты установлены более чем на 10 миллионах устройств.

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Бреши получили собственные имена — Spyder и MaXSS. И звучат они почти так же неприятно, как работают.

Оба расширения используют глубокую интеграцию с браузером. Именно поэтому они могут пересказывать статьи, отвечать на вопросы по содержимому страниц и выполнять другие ИИ-задачи. Но та же самая интеграция неожиданно превратилась в огромную дыру в безопасности.

В случае с MaxAI исследователи обнаружили уязвимость MaXSS. Оказалось, что расширение доверяет сообщениям от посещаемых сайтов практически без проверки. В результате злоумышленники могут заставить его выполнять различные действия от имени пользователя: открывать скрытые вкладки, делать снимки экрана, получать доступ к конфиденциальным данным и даже перехватывать активные сессии.

У SiderAI ситуация не лучше. Уязвимость Spyder позволяет злоумышленникам имитировать действия пользователя на сайтах, создавать поддельные клики и ввод текста. По данным исследователей, атакующие могут получить доступ к истории ИИ-диалогов жертвы и незаметно отправить эти данные на внешние серверы.

Самое неприятное — для атаки пользователю не нужно ничего скачивать или подтверждать. Достаточно просто зайти на специально подготовленный сайт. Дальше всё происходит автоматически и практически незаметно.

Эксперты предупреждают, что последствия могут быть крайне серьёзными: от утечки личной информации и корпоративных данных до полного захвата учётных записей.

Проблема затрагивает не только Google Chrome. Под угрозой находятся практически все браузеры на базе Chromium, включая Microsoft Edge, Opera, Brave и другие.

На момент публикации разработчики SiderAI и MaxAI ещё не выпустили исправления. Поэтому исследователи рекомендуют пользователям временно удалить оба расширения и внимательно проверить список установленных браузерных дополнений.