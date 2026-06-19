Физики не могут объяснить новые измерения с МКС

Оказалось, они четко делятся на четыре класса — и объяснения этому разделению нет.

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Поскольку данные AMS-02 исключительно точны, это говорит о том, что в реальности происходит нечто, чего модели не учитывают. Очевидно, теории придется пересматривать, а возможно и искать ответ в новой физике — например, учитывать влияние темной материи.

AMS-02 тем временем продолжает трудиться на орбите, и кто знает, какие еще сюрпризы он может еще преподнести.