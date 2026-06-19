Ученые придумали, как искать жизнь на Марсе

Исследователи из Европейского космического агентства (ЕКА) будут искать следы жизни на Марсе с помощью марсохода Rosalind Franklin. Он отправится на красную планету в конце 2028 года.

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В марсоход заложена программа по анализу почвы, которая сможет провести исследование образцов, изучая найденные там молекулы. Программа определит, были ли они когда-либо частью живого организма.

Во время подготовки космической миссии ученые проверили этот метод, проведя лабораторные исследования метеоритов, прилетевших когда-то с Марса. Дело в том, что эти небесные гости, падая на Землю, иногда "подбирают" следы сгоревшего ископаемого топлива в атмосфере планеты.

Доказать, что жизнь когда-то существовала на Марсе, - это сложная задача. Как можно отличить органические молекулы, которые были частью организма миллиарды лет назад, от тех, которые образовались в результате небиологических процессов? И какие молекулы особенно подходят для раскрытия своего прошлого? Исследователи возлагают свои надежды на углеводороды пристан (C19H40) и фитан (C20H42), происходящие из живых организмов и встречающиеся на Земле как компоненты нефти.

"Если когда-то на Марсе существовала жизнь, то такие вещества, как пристан и фитан, представляют собой важные молекулярные биосигнатуры, которые могли бы выжить по сей день", - считает Гийом Лезеньер, один из ученых, участвующих в проекте Rosalind Franklin.