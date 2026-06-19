На МКС в ходе тренировки отработали разгерметизацию на станции

Космонавты Роскосмоса Петр Дубровин и Анна Кикина, а также автронавт НАСА Анил Менон в первый день экзаменационных комплексных тренировок экипажей отработали разгерметизацию на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в госкорпорации.

© Нейросеть

"Во время каждой экзаменационной тренировки на РС МКС отрабатываются действия в случае возникновения одной из трех аварийных ситуаций: это разгерметизация, пожар или выброс аммиака. На этот раз в экзаменационном билете была обозначена разгерметизация на РС МКС с отключенными измерителями потока (ИП-1). Петр Дубров, Анна Кикина, а также Анил Менон успешно справились со всеми нештатными ситуациями и получили от экзаменационной комиссии высокую оценку", - говорится в сообщении.

В Роскосмосе рассказали, что в начале тренировки командир экипажа Дубровин вытянул билет с нештатными ситуациями.

В частности, в рамках тренировки космонавты столкнулись с отказом передатчика: экипаж понял, что обратная связь с Землей отсутствует, перешел на резевный передатчик и восстановил утраченную связь с Центром управления полетами.

В это время их дублеры, космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин и Константин Борисов, а также астронавт НАСА Дениз Бернхем выполняли "полет" к МКС на тренажере транспортного пилотируемого корабля "Союз". В их экзаменационном билете были прописаны шесть нештатных ситуаций: три на этапах выведения и стыковки, остальные в процессе спуска на Землю.

Далее дублеры столкнулись со сбоем в работе аппаратуры системы сближения "Курс" и другими нештатными ситуациями. "Экзаменационная комиссия высоко оценила профессиональную, слаженную работу Дмитрия Петелина, Константина Борисова и Дениз Бернхем, поставив им оценку отлично", - заключили в Роскосмосе.