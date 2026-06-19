Компания Маска SpaceX вывела на орбиту новые аппараты Пентагона

Американская корпорация SpaceX продолжает развертывание защищенной спутниковой сети Starshield, отправив в космос очередную группу аппаратов по заказу военного ведомства США.

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Ракета стартовала с базы Ванденберг в Калифорнии, передает РИА «Новости». Запуск состоялся в 11.38 по московскому времени, а трансляция события велась в социальных сетях.

В рамках сотрудничества с Национальным разведывательным управлением США корпорация создает специализированную сеть Starshield. Эта система отличается от гражданской версии Starlink усиленным шифрованием и предназначена исключительно для работы с секретными данными.

Американские власти вложили в этот проект более 1,8 млрд долларов. С мая 2024 года состоялось уже 13 запусков в рамках данной программы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX заключила с американской разведкой контракт на 1,8 млрд долларов для создания сети спутников-шпионов.

В апреле прошлого года ракета Falcon 9 доставила на орбиту Земли аппараты для нужд Национального управления военно-космической разведки США.

Месяцем ранее тяжелая ракета-носитель стартовала из Калифорнии с очередной партией космических аппаратов для Пентагона.