В России раскопали античную усадьбу

Древнюю усадьбу эпохи поздней античности обнаружили археологи под Темрюком в ходе охранно-спасательных работ, предваряющих строительство Таманского контейнерного терминала. Специалисты исследуют остатки поселения, где жилые и хозяйственные постройки образуют замкнутый контур вокруг внутреннего двора с каменным мощением, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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Наиболее крупный из найденных строительных комплексов включает 16 отдельных помещений, а общая архитектурная планировка свидетельствует о высоком уровне организации быта того времени. Помимо фундамента с сохранившейся каменной кладкой, ученым удалось обнаружить элементы животноводческих блоков с оборудованными поилками и кормушками, а также несколько захоронений на периферии объекта.

Коллекция находок представлена преимущественно фрагментами амфор, столовой посудой, бронзовыми монетами, жерновами и лепными светильниками. После завершения всех исследований артефакты будут переданы в государственные музейные фонды.

Напомним, что в ходе экспедиции в районе села Бжид ученые обнаружили 378 уникальных артефактов.