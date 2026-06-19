«Поджаренную» планету нашли в 217 световых годах от Земли

Астрономы описали одну из самых экстремальных экзопланет. Она расположена в 217 световых годах от Земли, и ее масса в четыре раза превышает массу Юпитера. Планета обладает чрезвычайно эллиптической орбитой и подходит близко к своей звезде. Она совершает полный оборот за 111 земных суток.

Наблюдения телескопа «Джеймс Уэбб показали, что в момент сближения со звездой планета HD 80606 b за несколько часов нагревается почти до 600 градусов Цельсия. Резкие перепады температур могут привести к изменению химического состава и облаков экзопланеты. Современные технологии позволяют ученым наблюдать за изменениями в режиме реального времени.

Измерения температуры и химического состава проводились с помощью спектроскопии. Данные показали, что повышение температуры на планете было даже более экстремальным, чем ожидалось. Поэтому объект получил неофициальное название «поджаренная планета.

Ученые собрали данные до, во время и после периастра планеты, или ближайшего прохождения мимо своей звезды. В дальнейшем информацию предстоит проанализировать и систематизировать. Но уже сейчас известно, что в атмосфере планеты присутствуют метан и углекислый газ.

Планета относится к классу «горячих юпитеров. Большинство из них горячие газовые гиганты, расположенные в непосредственной близости от своих звезд. Но 80606 b обладает уникальными свойствами, и их изучение расширит представления ученых об этом виде космических тел, сообщает NASA.

Ранее стало известно, что ИИ помог астрономам открыть более 10 тысяч новых планет. Это стало возможным благодаря новому алгоритму, который проанализировал данные более чем 80 миллионов звезд.