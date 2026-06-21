На Солнце произошла мощная вспышка

21 июня на Солнце произошла вспышка уровня M2.6, ставшая самой сильной за 3 недели, заявили астрофизики, представляющие Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИЗСФ Российской академии наук.

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Подробностей относительно того, могут ли за солнечными вспышками последовать магнитные бури, не приводится.

Солнечные вспышки делятся на пять классов – A, B, C, M и X. Каждый переход к следующей "букве" предполагает десятикратное увеличение мощности.

Магнитные бури могут относиться к одной из пяти категорий — G1 (слабые), G2 (средние), G3 (сильные), G4 (очень сильные) и G5 (экстремально сильные).

Многие ученые считают, что слабые и средние магнитные бури, то есть штормы категорий G1 и G2, проходят для людей почти незаметно. Другие эксперты рекомендуют следить за диетой и избегать чрезмерной физической активности.