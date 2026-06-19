Ученые взялись за изучение влияния "кровавых дождей" на европейскую землю

Из-за сахарской пыли микроорганизмы попадают в европейскую почву из-за засухи. Ученые изучают влияние "кровавых дождей" на почвенный микробиом, и особое внимание уделяется португальским виноградникам.

Пыльные явления, связанные с тем, что тысячи тонн мелкого песка, поднятого из Сахары, обрушиваются на Европу, становятся все более интенсивными, пишет The Guardian. Иногда они вызывают “кровавый дождь”, который оставляет видимые красные полосы, и, хотя в целом пыль безвредна, она не стерильна, а содержит множество микроорганизмов.

Одной из серьезных проблем является то, как завезенные микробы могут повлиять на почвенный микробиом и плодородие почвы, а также на урожайность сельскохозяйственных культур. Южная Португалия расположена вдоль одного из основных путей осаждения сахарской пыли, и ее воздействие на виноградники, в частности, вызывает все большую обеспокоенность. Команда из Лиссабонского университета провела геномное картирование микробов в образцах пыли, собранных во время шторма Селия в 2022 году.

В дополнение к другим выводам, исследование преподнесло сюрприз: был обнаружен род бактерий, которые могут способствовать росту сельскохозяйственных культур, рассказывает The Guardian.

Исследователи говорят, что штаммы устойчивых бактерий, содержащиеся в пыли, могут интегрироваться в европейскую почву. Они могут действовать как ризобактерии, стимулирующие рост растений (PGPR), которые химически изменяют окружающую среду вокруг корней растений, высвобождая питательные вещества и стимулируя рост, действуя как естественное удобрение.

Кровавый дождь может приносить как пользу, так и вред, в частности, питать почвенные бактерии, пригодные для жарких и сухих условий, отмечает The Guardian. Исследователи продолжают работать над пониманием переноса микробов, а также над тем, как наилучшим образом противостоять угрозам и использовать открывающиеся возможности.

Когда эти микробы поселяются, они непосредственно интегрируются в местную среду обитания, что приводит как к положительным, так и к отрицательным последствиям.