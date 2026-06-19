Ученые разглядели окрас и легкие крокодила возрастом 125 млн лет

Камуфляж и древние радары. Благодаря новой методике ученые впервые описали структуру кожи вымершего крокодила. Выяснилось, что она отличалась огромным разнообразием форм и размеров чешуек, при этом у него отсутствовал высокий хвостовой плавник, характерный для современных видов.

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На чешуйках в районе шеи, конечностей и хвоста исследователи обнаружили особые включения. Проанализировав их структуру, авторы пришли к выводу, что это зачаточные покровные органы чувств. У ныне живущих крокодилов такие рецепторы улавливают малейшие изменения давления воды, температуру и химический состав среды. Расположение «датчиков» у Montsecosuchus доказывает, что эта сенсорная система изначально развивалась на отдельных участках тела и лишь миллионы лет спустя покрыла рептилий целиком.

Еще более удивительным открытием стал хвостовой камуфляж. УФ-лучи обнажили чередующиеся светлые и темные поперечные полосы. По мнению палеонтологов, это маскировочный окрас, который помогал хищнику сливаться с озерной растительностью. Это делает находку древнейшим сохранившимся окрасом у крокодиломорфов.

Эволюция легких

Помимо кожи, ультрафиолет проявил окаменевшие хрящевые структуры в грудной клетке рептилии. Анатомический анализ показал, что уже 125 миллионов лет назад эти животные обладали высокоэффективным механизмом грудного дыхания, практически идентичным современному.

Несмотря на свой архаичный статус, полуводный хищник был идеально адаптирован к своей экологической нише.