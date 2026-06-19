МТС раскрыла объемы продаж складных телефонов

Продажи складных смартфонов в России за январь-май 2026 года выросли на 30% в штуках и на 10% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе МТС. За первые пять месяцев года россияне приобрели рекордные 42 тыс. устройств этого форм-фактора на общую сумму 3,9 млрд рублей.

По данным компании, за два года продажи складных смартфонов увеличились более чем в полтора раза. По сравнению с январем-маем 2024 года спрос на такие устройства вырос более чем на 50% в количественном выражении.

Росту популярности сегмента способствовали расширение ассортимента и появление более доступных моделей. На этом фоне средняя стоимость складного смартфона снизилась на 16% и составила 92,6 тыс. рублей.

Самой популярной моделью по количеству проданных устройств стал Samsung Galaxy Z Flip 7. Далее следуют Samsung Galaxy Z Fold 7 и Xiaomi MIX FLIP. В денежном выражении лидерами стали Huawei Mate X6, Samsung Galaxy Z Flip 6 и Samsung Galaxy Z Fold 6.

Ранее выяснилось, что Apple разрабатывает новый ультратонкий смартфон с двойной камерой.