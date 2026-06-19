TikTok обошел YouTube по количеству ИИ-видео

Исследование Kapwing показало переполненность ленты рекомендаций TikTok сделанными ИИ видео. При этом YouTube Shorts на этом фоне выглядят лучше.

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Эксперты создали новые аккаунты в TikTok и YouTube и проверили первые 500 роликов, которые показала каждая платформа.

Так, в TikTok 294 видео из 500 (то есть 59%) были сгенерированы ИИ. В YouTube среди Shorts таких оказалось только 104 — всего 21%.

Больше всего таких видео в категории «Детский контент» — там 57% роликов оказались ненастоящими. Особенно много их по хештегу #cartoonkids: 97 из 100 видео были созданы нейросетями.

Также много ИИ-роликов в темах «Наука и образование», «Здоровье» и «История» — от 33 до 35%. А вот в категориях «Мода», «Музыка» и «Фитнес» доля такого контента меньше 2%.