Обнаружены следы неизвестной доиспанской культуры

В ходе археологических раскопок в штате Веракрус, Мексика, учёные сделали важное открытие, которое может свидетельствовать о существовании ранее неизвестной или малоизученной цивилизации. Исследователи обнаружили церемониальную платформу и массивный каменный монумент. Сообщает RG RU

Наибольший интерес у специалистов вызвал именно монолит. На его поверхности вырезана сцена, стилистика которой имеет заметное сходство с искусством цивилизации майя. Эта находка ставит перед историками новые вопросы о культурном влиянии и границах распространения традиций в регионе в доколумбову эпоху.

Для справки: штат Веракрус на протяжении веков был домом для множества доколумбовых культур, включая ольмеков и тотонаков, что делает его одной из ключевых археологических зон Мексики.