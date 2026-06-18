Солнце послало загадочный сигнал

Астрономы зафиксировали в солнечной короне необычные пары радиовспышек, разделенные постоянной задержкой примерно в четыре секунды. Анализ показал, что такие события повторяются регулярно и могут быть связаны с распространением радиоволн через неоднородные области солнечной атмосферы.

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Открытие было сделано при помощи радиотелескопа LOFAR. Исследователи обнаружили сотни случаев, когда за коротким радиоимпульсом следовал второй, более слабый сигнал, напоминающий эхо.

Всего было проанализировано более 600 подобных пар. Выяснилось, что второй импульс возникает не в той же точке, что и первый, а часто появляется на значительном расстоянии от него. При этом оба источника располагаются высоко в короне - примерно на высоте одного солнечного радиуса над поверхностью звезды.

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Полученные данные указывают на то, что ускорение электронов может происходить в областях короны, которые ранее не считались подходящими для возникновения подобных процессов. Это заставляет пересмотреть существующие представления о механизмах формирования солнечных радиовспышек.

Согласно новой гипотезе, небольшие энергетические события в короне ускоряют электроны, которые порождают плазменные волны и радиосигналы. Затем излучение проходит через турбулентную плазму по разным траекториям, из-за чего возникает характерная задержка между двумя вспышками.

Если эта модель подтвердится, необычные пары сигналов помогут лучше понять структуру солнечной короны и процессы переноса энергии в верхних слоях атмосферы Солнца.