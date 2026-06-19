Утконосый динозавр "исправил" ошибку, которую повторяли десятилетиями

Окаменелости ранее неизвестного вида утконосого динозавра обнаружены в румынских Карпатах. Находка помогла описать новый вид, живший около 70 миллионов лет назад на островах древнего Европейского архипелага, а также исправить ошибку, сохранявшуюся в палеонтологии десятилетиями.

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Останки нашли в бассейне Хацег близ деревни Вэлиоара. В меловом периоде эта территория представляла собой систему островов и уже давно считается одним из самых богатых местонахождений ископаемых позвоночных в Европе.

Скелет сохранился значительно лучше большинства подобных находок. Он включает череп, фрагменты ребер, хвостовые позвонки и часть задней конечности. Полные останки гадрозавроидов в этом регионе встречаются крайне редко, поэтому новый образец оказался особенно ценным.

Анализ показал, что кости принадлежат не известному ранее виду Telmatosaurus transsylvanicus, как предполагалось в отношении похожих находок прошлых лет. Детальное изучение черепа выявило достаточно анатомических отличий для выделения самостоятельного рода и вида, получившего название Kryptohadros kallaiae.

Новый динозавр оказался близким родственником тельматозавра, однако отличался строением черепа. Вместе с видами Telmatosaurus transsylvanicus и Tethyshadros insularis он образовал отдельную эволюционную группу Telmatosauridae.

По мнению палеонтологов, эта линия развивалась в условиях длительной островной изоляции на территории юго-восточной Европы. Находка помогает лучше понять, как эволюционировали динозавры на островах незадолго до их окончательного исчезновения.